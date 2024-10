Confintesa a Reggio per una nuova forma di rappresentanza

“Rappresentatività in un mondo evaporato: Lineamenti di futuro per una comunità educante”, questo è il tema della Conferenza organizzata da CONFINTESA il 27 maggio prossimo, presso la Sala Conferenze di Palazzo Alvaro (Ex-Palazzo della Provincia di Reggio Calabria, ora Città Metropolitana), con inizio alle 16.30.

CONFINTESA coglie l’occasione dell’apertura della nuova sede provinciale in via Muratori n. 39, presieduta dal Segretario Provinciale Prof. Ing. Alfredo Pudano, per ribadire la necessità di una nuova forma di rappresentanza per i corpi intermedi, sindacato per primo, pena l’estinzione o, meglio, l’evaporazione di questi organismi in una società che da liquida sta andando verso una aggregazione sempre meno consistente.

Con la conferenza si vogliono proporre diversi spunti per inquadrare in prospettiva futura la comunità educante, con attenzione particolare alla perdita di valori in una realtà in continua evoluzione, senza principi solidi e di riferimento, con un richiamo specifico alla necessità di un’unione che si contrapponga alla frantumazione e all’individualismo tipici del nostro tempo.

L’intenzione dell’organizzazione dell’evento aperto al pubblico è di stimolare la discussione sulla ‘comunità educante’ come teatro di condivisione di principi civici e di valori morali per sostenere i quali si adotta lo strumento della rappresentatività di tutta la categoria di attori della formazione pedagogica, che comprende dirigenti, docenti, educatori, collaboratori e tutte le figure professionali che operano nel mondo della scuola e dell’Università.

All’evento interverranno, oltre al Segretario di Confintesa Reggio Calabria Alfredo Pudano, il Segretario Generale Francesco Prudenzano e il Segretario Generale di Confintesa Scuola Adele Sammaro; inoltre, saranno relatori al convegno personalità di spicco attive sul territorio tra cui la Dirigente dell’USR Calabria – Ambito di Reggio Calabria dott.ssa Mirella Nappa, il Segretario Regionale ANP (Associazione Nazionale Presidi) Dirigente Prof. Giuseppe Gelardi, il Prof. Ordinario di Ingegneria dei Trasporti Domenico Gattuso e il Prof. Sac. Valerio Chiovaro esperto in processi educativi.

Modera l’incontro la giornalista Prof.ssa Sabrina Martorano.