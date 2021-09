Confrontiamoci, Forza Italia Giovani: 'Una bella pagina politica per Reggio' - FOTO

È quanto spiegato in una nota di resoconto dell'evento dai Giovani di Forza Italia all'indomani dell'evento Confrontiamoci.

"Spesso, purtroppo, siamo abituati a divisioni e odio, c’è infatti chi vede la politica come un attacco alle persone, c’è chi invece in modo serio e maturo non trasmette odio ma si confronta, non attacca le persone ma crea dibattito.

Ed è proprio questo che abbiamo fatto nella stupenda location del Cineteatro metropolitano, abbiamo discusso, ci siamo confrontati, ci siamo anche provocati, lo abbiamo però fatto sui temi, sulle idee, sulle diverse visioni di politica e di Città che abbiamo".