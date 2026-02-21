Congresso Uil Scuola, eletto il Prof. Lucio Ficara come Segretario Generale della provincia di Reggio

Eletto, all’unanimità, il prof. Lucio Ficara è docente di matematica e fisica presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci

Il 19 febbraio 2026, presso la sala congraessi del T-Hotel di Lamezia Terme, si è svolto il Congresso Uil Scuola della Calabria. Un momento di riflessione e partecipazione sul momento della scuola nazionale e in particolare della scuola calabrese.

L’occasione congressuale, molto attesa per il territorio della città metropolitana di Reggio Calabria, ha rideterminato gli organismi statutari della Uil Scuola reggina, dopo un lungo commissariamento durato per circa 4 anni.

Dopo questo lungo periodo di transizione per la Uil Scuola della provincia di Reggio Calabria, in sede congressuale si sono eletti i nuovi rappresentanti sindacali della Uil Scuola della città metropolitana suddividendo la provincia in due presidi territoriali, quello della zona tirrenica e quello della zona ionica.



Come Segretario Generale della provincia di Reggio Calabria è stato eletto, all’unanimità, il prof. Lucio Ficara docente di matematica e fisica presso il Liceo Scientifico Leonardo da Vinci della città dello Stretto. In qualità di tesoriere provinciale è stato eletto il prof. Gianluca Vigliarolo.

Per il territorio della tirrenica è stato eletto il prof. Gianni Festa, mentre per la zona ionica è stato eletto il prof. Rocco Zappia.



Si rinnova ovviamente anche la segreteria regionale, eletto il nuovo Segretario Generale regionale della UIL Scuola Calabria Luca Scrivano, che subentra ad Andrea Codispoti.



Il Congresso ha inoltre eletto la nuova Segreteria regionale, composta da Antonio Bitonti, Giuseppe Carlino, Giovanni Festa, Lucio Ficara, Giulia Piane e Luca Scrivano, tesoriere regionale è stato eletto il reggino Paolo Tripodo.



La Uil Scuola di Reggio Calabria ci tiene a fare un particolare ringraziamento al neo Segretario regionale Luca Scrivano e a Pasquale Grandinetti per quanto fatto per la scuola reggina in questi lunghi anni di commisariamento e per avere consentito a questo fondamentale sindacato di continuare a crescere nel sentiero della tutela dei diritti dei lavoratori della scuola,