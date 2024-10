Coni: Condipodero: ‘Onore e orgoglio per i complimenti del presidente Malagò’

“Credo che il Trofeo Coni svoltosi quest’anno nella nostra regione, sia stato uno straordinario spot per la Calabria più bella e vitale, un esempio di come lo sport possa rappresentare un veicolo di crescita per la nostra terra, trasmettendo l’immagine di una Calabria positiva, entusiasta ed attrattiva, costituendo anche un nuovo importante motivo d’interesse in termini turistici, con le relative ricadute sotto l’aspetto economico ed occupazionale.

Un evento straordinario che è riuscito a rendere al meglio l’idea delle potenzialità del nostro territorio. Desidero fare un plauso alla passione, alla tenacia e alla competenza del Presidente del Coni Calabria Maurizio Condipodero, estendendo i miei ringraziamenti al Coni nazionale, nella persona del Presidente Giovanni Malagò, che ha reso possibile tutto questo, dimostrando di credere fermamente nel nostro territorio”.

Queste le dichiarazioni ufficiali del sindaco di Reggio Giuseppe Falcomatà, alle quali si sono aggiunte anche quelle del presidente Nazionale del Coni Giovanni Malagò, entrambi entusiasti per l’impeccabilità dell’organizzazione del Trofeo Kinder, per il coinvolgimento della gente, la passione.

Noi di City Now abbiamo ospitato all’interno della nostra redazione il presidente Regionale del Coni Maurizio Condipodero, per fare il resoconto di quanto accaduto, partendo proprio dai complimenti dei due rappresentanti delle Istituzioni politiche e sportive: “Ricevere i complimenti dalla massima autorità sportiva italiana e quindi dal presidente del Coni Giovanni Malagò e del primo cittadino Giuseppe Falcomatà, per me è motivo di orgoglio ed un onore, anzi per tutti noi. Il nostro presidente è rimasto colpito ed affascinato dall’organizzazione, dall’accoglienza, dalla passione. La Calabria ha dato una risposta incredibile al resto d’Italia, dimostrando di poter organizzare eventi come il Trofeo Kinder, ma anche più importanti.

Abbiamo ricevuto tantissimi complimenti, compresi quelli del Consiglio Nazionale. Quando noi calabresi ci impegniamo a fare qualcosa riusciamo ad essere davanti a tutti, nonostante la carenza di strutture.

Lo sport è sempre stato parte integrante della mia vita ed ogni percorso che ho intrapreso, ci ho messo sempre il massimo dell’impegno. Tanti i successi sono arrivati in questi anni di presidenza, per esempio la visita della Giunta Nazionale del Coni per la prima volta in Calabria, evento storico e poi l’attribuzione del Trofeo Coni, organizzato a Crotone. La tre giorni a Cosenza con tutte le federazioni sportivo e tanto altro, in tutto questo lanciando un nuovo messaggio allo sport calabrese: investire molto sulla cultura e la scuola regionale dello sport in questo senso ci sta aiutando molto.

Sono carico e pieno di entusiasmo. Ci sarà ancora un anno e mezzo per completare questo mio mandato e sono pronto per il prossimo che per me sarebbe l’ultimo. Il merito di ogni successo non è di Maurizio Condipodero, ma di tutta la giunta, del suo consiglio e di tutti i collaboratori. Solo un gran lavoro di gruppo consente il raggiungimento degli obiettivi”.