Coni, Malagò: “Un onore essere a Reggio. Presto la piscina comunale”

Il presidente del Coni Giovanni Malagò in visita a Reggio Calabria. Giunta nazionale eccezionale in riva allo Stretto per il massimo organo sportivo, Malagò prima della conferenza che si terrà nel pomeriggio ha fatto visita al Liceo sportivo ‘A.Volta’. Queste le sue parole ai microfoni di Citynow:

“E’ un onore per me essere qui, la splendida condizione atmosferica aiuterà a vivere una giornata intensa. Nel momento della mia elezione avevo promesso di far visita a tutte le regioni, la Calabria era una di quelle che mancava. In merito alle strutture della città, il Parco Caserta è un’eccellenza e conosco bene tutto l’iter tribolato che ha portato alla sua riapertura. Reggio, grazie al bando periferie, potrà presto contare sulla piscina comunale, percorso che stiamo seguendo quasi in modo ossessivo. Non nascondo però che ci sono problemi sul piano burocratico, stamattina ho letto una relazione in merito e speriamo di risolvere presto la situazione. Contiamo di poter dare vita al progetto esecutivo entro il 20 dicembre, ne parleremo oggi con il sindaco Falcomatà. Lo sport non è la medicina di tutti i mali ma è uno degli strumenti migliori per allontanarsi da sirene che non ci appartengono“.