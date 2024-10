Coni a Reggio, Latella: “Grande attenzione per i giovani e lo sport”

“Fatto storico per la scelta da parte del Coni di tenere qui a Reggio Calabria la Giunta nazionale. Un evento importante quello di mercoledì scorso che ha visto il presidente del Coni Giovanni Malagò in prima linea con il sindaco Falcomatà e la sua Giunta. E’ la prima volta che ciò avviene ed è motivo di grande orgoglio per tutti noi – afferma il consigliere delegato allo Sport del Comune, Gianni Latella – L’attenzione verso la Calabria e la nostra città da parte dei vertici nazionali del Coni, è testimoniata peraltro dal finanziamento di oltre 5 milioni di euro per riqualificare la piscina comunale di Piazzale della Pace. Con questo intervento inoltre, verrà riqualificata urbanisticamente l’intera area circostante. Una volta riconsegnata alla città questa struttura, le attività sportive in acqua come nuoto e pallanuoto potranno finalmente riprendere a pieno ritmo in un ambiente stimolante e qualificante. Questo intervento interamente finanziato dal Coni, si inserisce comunque nel più ampio programma di riqualificazione e rilancio dell’impiantistica reggina messo in campo dall’amministrazione comunale. In particolare, con la piscina assieme al già ristrutturato Scatolone e al Palloncino, si costituirà attorno allo Stadio Oreste Granillo, una vera e propria Cittadella dello sport nella zona Sud della città, a testimonianza della grande attenzione che stiamo ponendo nei confronti dei nostri giovani e dello sport in generale”.