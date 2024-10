Coni a Reggio, Malagò e Falcomatà: “Ecco come sarà la piscina comunale”. Foto

Si è tenuta questo pomeriggio per la prima volta nella storia a Reggio Calabria la 1082ª riunione della Giunta Nazionale CONI che si è svolta nella Sala del Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria nella sede di Palazzo Corrado Alvaro.

La Giunta ha iniziato i lavori con il saluto del Sindaco di Reggio Calabria, Giuseppe Falcomatà e l’intervento di due campioni calabresi come Francesco Panetta e Rosalba Forciniti.

Dopo i saluti, Malagò ha poi relazionato la Giunta sulle recenti tematiche politiche riguardanti i rapporti col Governo e quelli sulla candidatura olimpica di Milano-Cortina ai Giochi Olimpici Invernali 2026. Per quanto riguarda i contributi alle Federazioni Sportive Nazionali è stato approvato lo stanziamento per il 2019 che per la parte sportiva è identico a quello del 2018 (l’elenco completo).

Sono state approvate poi le sedi del Trofeo CONI per il 2019 e il 2020. Nel 2019 è stato assegnato alla Calabria con capofila Crotone e Isola Capo Rizzuto, mentre per il 2020 è stato assegnato alla Toscana con Chianciano Terme.

Nel 2020 nascerà invece il Trofeo CONI per gli sport invernali e la prima edizione è stata assegnata al Piemonte. La Giunta ha poi assegnato il “Premio Ciro Esposito” a Chiara Tasso, calciatrice sedicenne della squadra veneziana Marcon (oggi Venezia femminile).

“Il progetto della piscina comunale va avanti, ringrazio comune e Regione Calabria per la collaborazione. Ci sono tutti gli elementi per dare vita al progetto esecutivo entro il 20 dicembre”, le parole di Malagò sul progetto della piscina comunale, prossimo quindi all’esecuzione.

“Ci sono state indicazioni che ho avuto dal sottosegretario Giorgetti, a dimostrazione che c’è stata grande disponibilità a lavorare senza creare litigi o fratture. C’è pieno rispetto della volontà di non essere minimamente in guerra con il Governo sulla base del fatto che l’articolo 48 del prossimo bilancio prevede che l’assegnazione dei contributi per il 2019 rimangano al Coni. Mi sembrava giusto che ci fossero delle modifiche”, il pensiero del presidente del Coni sulla diatriba con il Governo, si spengono così le polemiche degli ultimi giorni.

“E’ la prima volta che la giunta nazionale del Coni si tiene in questa città -ha esordito Falcomatà- ci siamo preparati al meglio anche perchè in questi anni abbiamo sentito la loro vicinanza, in un rapporto di leale e cordiale collaborazione. Oggi si avvia l’iter del progetto di riqualificazione della piscina comunale e di tutta la zona stadio-Gebbione, che avrà una palestra e tanto verde. Reggio, attraverso lo sport, ha sempre trovato un forte motivo di orgoglio e riscatto, così da ribadire un senso di appartenenza. Progetti di questo tipo ci danno la possibilità di crescere, con la speranza che possa migliorare la situazione delle principali realtà sportive della città”, ha concluso il sindaco della Città Metropolitana.