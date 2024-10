Connessioni down in tutta Italia. Problemi con TIM anche a Reggio Calabria

Connessione dati assente (o quasi) in moltissime zone d’Italia, tra cui anche in Calabria ed in particola modo Reggio Calabria.

Secondo quanto riportato da hwupgrade.it,

da alcune ore molti utenti utilizzatori della rete TIM stanno avendo alcuni problemi con la propria linea fissa e mobile di TIM. Il sistema sembra essere down e le segnalazioni stanno arrivando da molte zone della penisola italiana con situazioni di impossibilità di navigazione nelle regioni del Nord come anche quelle del Centro e del Sud soprattutto nella zona della Campania. Al momento però non è chiaro il motivo della problematica.Osservando come sempre le segnalazioni giunte a downdetector, sembra che la problematica sia iniziata dalle prime ore di questa mattina con una maggioranza per la linea fissa e qualche problema anche a quella mobile. Molti utenti lamentano problemi di navigazione con l’uso dei DNS di TIM e l’unica possibilità al momento per navigare sembra essere quella di sostituirli almeno momentaneamente.

Ecco la mappa che evidenzia le zone critiche:

fonte: hwupgrade.it