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Riaperte le ammissioni al Conservatorio di Reggio Calabria

Nuove opportunità per gli studenti al Conservatorio Cilea: online le domande di ammissione ai corsi disponibili

31 Agosto 2026 - 08:09 | Comunicato Stampa

CONSERVATORIO CILEA

Sono stati riaperti i termini per presentare la domanda di ammissione al Conservatorio “Francesco Cilea” di Reggio Calabria per i corsi che hanno ancora disponibilità di posti.

Gli aspiranti studenti avranno tempo fino a lunedì 7 settembre 2026 per inoltrare la richiesta attraverso la procedura online.

Come presentare la domanda

L’elenco dei corsi disponibili e tutte le informazioni necessarie per l’iscrizione sono consultabili sul sito ufficiale dell’Istituzione: www.conservatoriocilea.it.

Gli esami di ammissione si svolgeranno entro il 13 ottobre 2026.

Orari della segreteria studenti

Per eventuali informazioni, la segreteria studenti del Conservatorio è aperta al pubblico nei seguenti giorni:

  • lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 11:00 alle ore 12:00;
  • martedì e giovedì dalle ore 15:00 alle ore 16:00.

È inoltre possibile contattare telefonicamente la segreteria nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 11:00 alle ore 12:00.

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