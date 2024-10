Reggio, la sanità entra in consiglio comunale: seduta aperta nell’aula Battaglia

Seduta aperta dedicata alla sanità l'11 novembre 2024, per discutere il diritto alla salute dei cittadini

In conformità all’art. 52 del regolamento per l’organizzazione e il funzionamento del Consiglio Comunale, approvato con deliberazione n. 8 del 26/02/2018, il Comune di Reggio Calabria ha convocato una seduta aperta del Consiglio Comunale, fissata per il giorno 11 novembre 2024 alle ore 9.00. La riunione si terrà presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio e sarà dedicata alla discussione del tema:

Sanità, difendiamo il diritto alla salute

L’incontro, aperto alla cittadinanza, si focalizzerà su questioni fondamentali legate alla sanità e al diritto alla salute. Gli enti e le associazioni interessate a intervenire durante la seduta sono invitati a inviare una richiesta di prenotazione tramite PEC all’indirizzo presidente.consiglio@pec.reggiocal.it entro e non oltre le ore 12.00 del 7 novembre 2024. È necessario includere nella richiesta le generalità dei richiedenti, che possono essere sia persone fisiche sia giuridiche.

Per garantire la massima trasparenza e informazione, l’avviso è stato pubblicato nell’Albo Pretorio online del Comune di Reggio Calabria e sarà diffuso tramite il sito istituzionale dell’Ente e i principali organi di stampa.