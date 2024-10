Consiglio comunale aperto: Reggio non si broglia chiede incontro al Presidente Marra

Il comitato non ha ricevuto un riscontro ufficiale dalle istituzioni e chiede incontro al Presidente del consiglio comunale per capire le modalità dell'iniziativa

“Nel mentre il Comitato si accingeva ad inoltrare alle autorità competenti, nonché agli organi d’informazione, l’ennesimo documento che certifica – rebus sic stantibus – l’inerzia della politica e delle istituzioni, circa la fissazione di una data per la seduta del consiglio comunale aperto alla cittadinanza, con unico argomento la questione, sempre scabrosa, dei brogli elettorali perpetrati oramai più di un anno addietro, indiscrezioni giornalistiche, curiosamente e tempestivamente concomitanti sull’ argomento in questione, sembrano chiarire che ben presto la seduta del consiglio comunale aperto avrà finalmente luogo. Il tutto riportato in modalità un po’ diverse da quanto richiesto.

Questo comitato però, non avendo al momento alcun riscontro ufficiale della cosa nè tantomeno atti dell’ istituzione municipale, attraverso il documento ufficiale che si allega, inviato via pec sia al presidente del consiglio comunale che al Prefetto, si rivolge per l’ennesima volta alle istituzioni interessate.

Anche alla luce della tempestiva indiscrezione giornalistica che anticiperebbe, dopo 8 mesi di silenzio, la buona volontà del Presidente del Consiglio abbiamo anche richiesto in tempi ristretti un incontro per capire tempi concreti e modalità operative dell’iniziativa”.