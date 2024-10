Reggio, primo consiglio comunale dopo la sentenza Miramare: 22 i punti all’ordine del giorno

Ai sensi dell’art.39 del D. Lgs. 267 del 18.08.2000 e dell’art. 47 dello Statuto Comunale, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione straordinaria, per il giorno 11.12.2021 alle ore 10.00 presso la sala consiliare di Palazzo San Giorgio, anche in videoconferenza per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

Presa atto provvedimento prefettizio di sussistenza causa di sospensione di diritto dalla carta di consigliere comunale del sig. Armando Neri. Nomina temporanea della sig.ra Lavinia Marino in qualità di consigliere supplente. Presa atto provvedimento prefettizio di sussistenza causa di sospensione di diritto dalla carica di consgliere comunale del sig. Giuseppe Marino. Nomina temporanea della sig.ra Teresa Pensabene in qualità di consigliere supplente Presa atto provvedimento prefettizio di sussistenza causa di sospensione di diritto dalla carica di consigliere comunale del sig. Saverio anghelone. Nomina temporanea del sig. Gianluca Califano in qualità di consigliere supplente Presa atto provvedimento prefettizio di sussistenza causa di sospensione di diritto dalla carica dott. Consigliere comunale del sig. Antonino Zimbalatti. Nomina temporanea del sig. Antonio Ruvolo in qualità di consigliere supplente Surroga del consigliere Gangemi Francesco. Surroga consigliere Martino Angela Surroga Lucia Anita Nucera Conferimento cittadinanza onoraria al dott. Bernardo Petralta proposta n.74 del 05.11.2021 Riconoscimento dbf per sentenze esecutive notificate al comando ne mesi di novembre/dicembre 2020 e gennaio 2021. Proposta n.47 del 13/09/2021 Riconoscimento dbf per sentenze esecutive notificate al comando nel periodo febbraio – maggio 2021. Proposta n.48 del 13/09/2021 Riconoscimento dbf per sentenze esecutive notificate al comando nel periodo giugno – agosto 2021.proposta n.49 del 13/09/2021 Riconoscimento debiti fuori bilancio da sentenze esecutive – gennaio 2021 proposta n.53 del 27/09/2021 Riconoscimento debiti fuori bilancio sent. 3o3/2021 del tribunale di Reggio Calabria seconda sez. Civile – causa “consorzio progetto multiservizi _consorzio stabile’ c/comune di Reggio Calabria. Proposta n.56 del29/09/2021 Riconoscimento debito fuori bilancio sentenza t.a.r. di Reggio Calabria n.65/2021 – causa Naso Pasquale. Proposta n.57 del29109/2021 Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. Comma 1 lettera a) d. Lgs n.267/2000 – sentenza n.612/2020 emessa dalla corte d’appello di Reggio Calabria _ causa leone tina patrizia c/o comune di Reggio Calabria gasc. 252891. Proposta n.58 del 06/10/2021 Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. Comiua i lettera a) d. Lgs n.267l2000 – sentenza n.1155i2020 emessa dal tribunale di Reggio Calabria – causa Sinicropi Carmelo in qualità di genitore di Sinicropi Antonio Pio c/o comune di Reggio Calabria (fasc. 74354/c). Propostan.59 del 06/10/2021 Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. Comma 1 lettera a) d. Lgs n.267/2ooo – sentenza n.i299/2020 emessa dal giudice di pace causa Iacopino Domenico c/o comune di Reggio Calabria /f’asc. 76159). Proposta n. Del 06/10/2021 Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. Comma 1 lettera a) d. Lgs n.267/2000 – atto di precetto saldo competenze professionali ctu ing. Francesco donato decreto liquidazione ctu n. Cron 785812017 del 27.09.2017.r.g. n.5/2016 – sentenza 1161/2018 pubbl il 28.06.2018 tribunale di Catanzaro – causa vertente tra comune di Reggio Calabria Cileonta s.p.a. in liquidazione (fasc. 729071c). Proposta n.6i del 06/10/2021 Proposta di deliberazione consiliare di riconoscimento debiti fuori bilancio ex art. Comma i lettera a) d. Lgs n.267/2ooo – atto di precetto saldo competenze professionali ctu ing. Francesco donato decreto liquidazione ctu n. Cron 7857120t7 del 27.09.2017.r.g. n.6/2016 – sentenza 116l/2018 pubbl il 28.06.2018 tribunale di Catanzaro – causa civile vertente tra comune di Reggio Calabria Cileonta s.p.a. in liquidazione (fasc. 72908tc). Proposta n.62 del 06/10/2021 Approvazione proposta delibera n.67 del 25iioi2o2i – riconoscimento residuo debiti fuori bilancio ai sensi dell’art. I94 c. 1 lett. A del d.lgs 26712000 per sentenza n.438/2019 corte d’appello di Reggio Calabria a favore di Labate Enrico e Labate Giovanni Approvazione proposta delibera n.68 del 27/10/2021 – riconoscimento debiti fuori bilancio somme urgenze afferenti la messa in sicurezza di alcuni costoni in frana Trunca ed altre ed il ripristino delle condizioni di sicurezza archi ed altre Approvazione proposta delibera n.69 del 27/io/202i – riconoscimento debiti fuori bilancio somme urgenze afferenti la salvaguardia della pubblica e privata incolumità nei pressi di via bosco n. 66 località Bocale.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta straordinaria di seconda convocazione il giorno 13.12.2021 alle ore 10.00.