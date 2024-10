Consiglio Comunale dei Ragazzi, 4 proposte per Reggio

Con la presentazione di quattro progetti di partecipazione civica elaborati nel corso dell’anno si è conclusa presso l’aula Pietro Battaglia di Palazzo San Giorgio l’ultima seduta della stagione del Consiglio Comunale dei Ragazzi.

Al saluto del sindaco Ludovica Saraceno che ha sintetizzato il percorso avviato a inizio anno «quale strumento per essere cittadini attivi e portare innovazione e crescita in città », si sono avvicendati gli interventi dei 50 consiglieri che guidati nella discussione dal Presidente del Civico Consesso Demetrio Delfino e dalla consigliera Paola Serranò, hanno presentato, supportati da immagini e video, le idee e le iniziative delle scuole partecipanti al CRC.

Clima delle grandi occasioni e una certa emozione che trapela tra i ragazzi e i docenti, ma anche tra gli addetti ai lavori di Palazzo San Giorgio che hanno organizzato nel corso dell’anno le sedute, cercando di mitigare il clima formale ma nel pieno rispetto dei protocolli istituzionali, garantendo perfino le dirette streaming delle sedute sul sito della rete civica comunale.

Scorrendo tra le proposte progettuali elaborate si va dalla Giornata dello Sport presentata dai ragazzi della Scuola media Spanò Bolani di Reggio, per valorizzare la dimensione aggregativa ed educativa dello sport attraverso la riscoperta e valorizzazione dei giochi tradizionali, alla Città dei ragazzi della Scuola Media Lazzarino di Gallico, idea di un centro di aggregazione che utilizza la musica e l’arte quali strumenti per superare le barriere culturali e migliorare le competenze trasversali.

Infine due progetti a dimensione di scuola e territorio: Volontariamente a Scuola della media Moscato di Gallina che propone la costituzione di una associazione tra genitori per aprire la scuola anche nei periodi di vacanza e La scuola che vorremmo presentato dai ragazzi delle Galileo Galilei del centro storico, progetto per valorizzare gli spazi sottoutilizzati e aprirli al territorio.

Non nasconde la sua soddisfazione il Presidente del Consiglio Demetrio Delfino che da buon pater familias, nel sollecitare ascoltare fino alla fine gli interventi spontanei dei ragazzi, raccogliendo le considerazioni di un giovane consigliere che testimonia il suo entusiasmo per essersi sentito pienamente cittadino di Reggio dichiara:

« l’obiettivo del progetto è perfettamente centrato, siamo pronti ad implementare l’esperienza in vista del prossimo anno». Sulla stessa lunghezza d’onda l’intervento dell’Assessore all’Istruzione Anna Nucera nel suo saluto ai ragazzi e docenti: «questi progetti testimoniano che i ragazzi sono entrati in una dimensione civica che percepisce i mutamenti, cari ragazzi – dichiara la Nucera – ascoltare come voi immaginate la città e la scuola è molto arricchente perchè dalle vostre idee si migliora la vita di tutti». Ed invero la Giunta Comunale avrà trenta giorni per recepire e valutare i progetti dei ragazzi durante una seduta dell’esecutivo all’uopo dedicata.