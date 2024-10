Angela Marcianò e l’appello al Consiglio comunale: ‘Reggio va difesa’

“Sento la necessità di fare una riflessione che, sono certa, potrà essere condivisa da tutti i colleghi presenti in aula, senza distinzioni di colore politico”.

Lo ha detto durante il suo intervento in consiglio comunale Angela Marcianò.

“È di pochi giorni fa l’ennesima sciagurata classifica che ci condanna tra le città più pericolose d’Italia per mafia e droga. Si tratta dell’Indice di criminalità su Reggio Calabria, fornito dal Dipartimento per la funzione pubblica del Ministero dell’Interno al Sole 24 Ore. Ancor prima, il 17 settembre scorso, il Rapporto Ben Vivere sulla qualità della vita in Italia attribuiva alla città una maglia nera per vivibilità prendendo in considerazione una serie di indicatori quali: cultura, turismo, lavoro, legalità, economia, sicurezza, salute e servizi alla persona. Credo sia giusto, nella massima assise cittadina, interrogarsi sul senso di queste classifiche. Proporrei di rifuggire il solito escamotage, che non voglio definire irresponsabile, ma certamente più “conveniente”, di evitare di parlarne”.

“Quale insegnamento ne vogliamo trarre? Di solito, dopo le bocciature, si apre la fase del riscatto, dell’incoraggiamento, della preparazione e poi della rivincita. La rivincita di una città non può mai essere solo politica, ma, prima ancora, deve essere sociale, economica ed identitaria.

Cari colleghi, essere “maggioranza” non può vuol dire adagiarsi o difendere a tutti i costi un potere precostituito, cosi come fare opposizione non può significare “picchiare duro” o votare contro sempre e comunque. Difendere la Città è il primo impegno che deve muovere le azioni di tutti noi. E’ la cosa più difficile, ma anche l’unica per la quale ha un senso stare seduti su questi scranni.

Per queste ragioni, non ritengo edificante l’atteggiamento di chi prima ha sostenuto che a Reggio non si può entrare in un bar perché c’è la ‘ndrangheta ovunque e poi si è candidato a rappresentarla”.

Marcianò ha poi aggiunto: