Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale in sessione urgente
In discussione all'ordine del giorno 14 punti tra cui debiti fuori bilancio, regolamenti e acquisizioni
27 Giugno 2025 - 11:01 | Comunicato Stampa
Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e dell’art.47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 28.06.2025 alle ore 8.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:
- RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 26052025, AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS N. 267/2000- APPROVAZIONE;
- REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CoNDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA): APPROVAZIONE;
- PROPOSTA DI ACQUISIZIONE DELLA PARTICELLA CATASTALE CENSITA AL FG. 86 DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA PARTICELLA 354 AL PATRIMONIO DELL’ENTE IN TESTA ALLA PULESCO S.R.L.
- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEI MESI DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025;
- RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEI MESI FEBBRAIO-MARZO 2025;
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI SETTORE TRIBUTI (CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO), PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO- DICEMBRE 2024 (I LOTTO);
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CALABRIA N 56S/2024 CAUSA – S0CIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “ACSOM”;
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CALABRIA N 564/2024 CAUSA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “ABU”;
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR DI REGGIO CALABRIA N° 128/202S REG. PROV COLL-N. 00312/2024/2024 REG. RIC CAUSA omissis C/COMUNE DI REGGIO CALABRIA;
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA T.A.R. SEZ STACCATA DI REGGIO CALABRIA N. 767/2024 REG. PROV. COLL N. 272/2023 REG. RIC CAUSA omissis C/COMUNE DI REGGIO CALABRIA;
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO N. 728/2021 IN FAVORE DI SANTO SURACI IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA EDILE SURACI SANTO;
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO N. 335/2023 E VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 7513/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MDM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L;
- RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI EX ART. 194 LETT. A) T.U.E.L SENTENZE NOTIFICATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 COMUNE SOCCOMBENTE;
- RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CONTENZIOSO SOGAS S.P.A.
Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 30.06.2025 alle ore 8.00.