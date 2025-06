Reggio Calabria, convocato il Consiglio Comunale in sessione urgente

Ai sensi dell’art. 53 del regolamento sul funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari e dell’art.47 dello Statuto, si comunica che il Consiglio Comunale è convocato, in sessione urgente, per il giorno 28.06.2025 alle ore 8.30 presso la sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, per procedere alla discussione dei seguenti argomenti, posti all’ordine del giorno:

RATIFICA DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 118 DEL 26052025, AI SENSI DELL’ART. 175 COMMA 4 DEL D. LGS N. 267/2000- APPROVAZIONE; REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI SERVIZI DI TRASPORTO PUBBLICO NON DI LINEA (SERVIZIO TAXI E SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CoNDUCENTE EFFETTUATO CON AUTOVETTURA): APPROVAZIONE; PROPOSTA DI ACQUISIZIONE DELLA PARTICELLA CATASTALE CENSITA AL FG. 86 DEL COMUNE DI REGGIO CALABRIA PARTICELLA 354 AL PATRIMONIO DELL’ENTE IN TESTA ALLA PULESCO S.R.L. RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEI MESI DICEMBRE 2024 – GENNAIO 2025; RICONOSCIMENTO LEGITTIMITA’ DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DA TITOLI ESECUTIVI NOTIFICATI NEI MESI FEBBRAIO-MARZO 2025; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI SETTORE TRIBUTI (CANONE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO), PERIODO DI RIFERIMENTO GENNAIO- DICEMBRE 2024 (I LOTTO); RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CALABRIA N 56S/2024 CAUSA – S0CIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “ACSOM”; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO SENTENZA TAR CALABRIA N 564/2024 CAUSA – SOCIETA’ COOPERATIVA SOCIALE “ABU”; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA TAR DI REGGIO CALABRIA N° 128/202S REG. PROV COLL-N. 00312/2024/2024 REG. RIC CAUSA omissis C/COMUNE DI REGGIO CALABRIA; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO SENTENZA T.A.R. SEZ STACCATA DI REGGIO CALABRIA N. 767/2024 REG. PROV. COLL N. 272/2023 REG. RIC CAUSA omissis C/COMUNE DI REGGIO CALABRIA; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO N. 728/2021 IN FAVORE DI SANTO SURACI IN PROPRIO E NELLA QUALITA’ DI TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE DELL’IMPRESA EDILE SURACI SANTO; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI DELL’ART. 194 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DERIVANTI DA DECRETO INGIUNTIVO N. 335/2023 E VERBALE DI CONCILIAZIONE N. 7513/2024 IN FAVORE DELLA SOCIETA’ MDM COSTRUZIONI GENERALI S.R.L; RICONOSCIMENTO DEBITI FUORI BILANCIO AI SENSI EX ART. 194 LETT. A) T.U.E.L SENTENZE NOTIFICATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2024 COMUNE SOCCOMBENTE; RICONOSCIMENTO DEBITO FUORI BILANCIO CONTENZIOSO SOGAS S.P.A.

Nel caso in cui la seduta in prima convocazione del civico consesso andrà deserta per mancanza del numero legale, il Consiglio è convocato in seduta urgente di seconda convocazione il giorno 30.06.2025 alle ore 8.00.