Terremoto a Palazzo San Giorgio, la maggioranza va sotto in consiglio comunale

L'opposizione vota no ai provvedimenti, l'assenza di Pd e Dp sposta gli equilibri in favore del cdx. Falcomatà non parla: si preannuncia una giornata di fuoco...

Consiglio comunale, dopo la sospensione richiesta dal cdx, l’opposizione aveva chiesto il ritiro dei provvedimenti all’ordine del giorno, in caso contrario avrebbe votato no a tutti i punti, fatta eccezione per il secondo, relativo allo svincolo di Gallina.

Con la seduta che si è svolta regolarmente, il centrodestra ha votato no come preannunciando, mandando la maggioranza per la prima volta sotto. Respinti tutti e gli 8 provvedimenti all’ordine del giorno, eccezion fatta per il secondo. Fatto che una rilevanza politica enorme e si innesta in una giornata già infuocata, con parte della maggioranza che ha mandato un segnale forte e chiaro al sindaco Falcomatà: ‘O ci sediamo al tavolo e ascolti le nostre richieste, o potremmo staccare la spina’.

In chiusura di seduta, il sindaco preferisce (a sorpresa) non intervenire, aumentando così notevolmente la suspense su quello che accadrà e quale sarà la reazione del primo cittadino allo strappo di parte della maggioranza.

Tutta l’attenzione adesso si sposta adesso in casa Pd. Si terrà o no la riunione prevista per il pomeriggio? Quale sarà la posizione del sindaco dopo l’affronto di Pd e Dp? Per il destino dell’amministrazione comunale saranno ore decisive.