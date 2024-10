Reggio, terremoto a Palazzo San Giorgio: il Pd non si presenta in consiglio comunale

Una mazzata pesantissima per Falcomatà che non potrà che avere ripercussioni dirette nei dialoghi con i dem, in vista dell'incontro (si terrà?) previsto per oggi

Tanto tuonò che piovve. Le indiscrezioni circolate nella serata di ieri non erano semplici rumors ma realtà: voci infatti riportavano dell’assenza del Pd ,il partito del sindaco Falcomatà, nel consiglio comunale che si terrà tra pochi minuti.

Attraverso una nota ufficiale, il Pd reggino esprime il proprio punto di vista, fortemente critico, sull’andamento delle trattative in merito alla composizione della nuova giunta, e seppur non lo esplicita chiaramente, sarà effettivamente assente in aula Battaglia. Una mazzata pesantissima per Falcomatà che non potrà che avere ripercussioni dirette nei dialoghi con i dem, in vista dell’incontro (si terrà?) previsto per oggi.

Anche DP (escluso Castorina) e la consigliera di Italia Viva, Debora Novarro, secondo le infuocate voci delle ultime ore dovrebbero disertare il consiglio comunale odierno, rendendo letteralmente infuocato il clima all’interno della maggioranza. Mai vicina, come oggi, a sgretolarsi…

DI SEGUITO LA NOTA UFFICIALE DEL PD