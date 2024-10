Reggio, nuovo consiglio metropolitano: 15 punti all’ordine del giorno

Si riunisce domani venerdì 4 ottobre alle ore 9.00 in prima convocazione ed alle 10.00 in seconda il Consiglio della Città Metropolitana di Reggio Calabria.All’ordine del giorno l’approvazione del bilancio consolidato della Città Metropolitana per l’annualità 2023 che sarà trattato dall’aula, guidata dal sindaco metropolitano Giuseppe Falcomatà, insieme ad altri 14 punti.Tra questi la convenzione per l’attuazione territoriale della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile tra il MASE Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e la Città Metropolitana di Reggio Calabria, lo schema di accordo di Cooperazione per la realizzazione delle attività previste nel progetto “Foro Boario: Intervento Integrato per la Mobilità della Città Metropolitana di Reggio Calabria, la convenzione con il Consorzio di Bonifica Calabria per la realizzazione di interventi di manutenzione ordinaria nei settori idraulico-fluviali e regimazione acque bianche, l’aggiornamento del piano fieristico e del piano di marketing turistico 2024-2026, lo schema di patti parasociali tra la Città Metropolitana di Reggio Calabria e il Comune di Reggio Calabria, per l’esercizio del controllo analogo congiunto sulla società in house Castore SPL SRL, una variazione di bilancio per il finanziamento di interventi di difesa costiera a salvaguardia delle infrastrutture ed abitazioni esistenti lungo un tratto di litorale del Comune di Melito di Porto Salvo, più la ratifica di alcune delibere sindacali con variazione di bilancio per investimenti nel settore dell’edilizia scolastica e sportiva.