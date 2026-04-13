Reggio, il Consiglio metropolitano approva il Rendiconto Finanziario 2025

Il Consiglio metropolitano di Reggio Calabria, presieduto dal sindaco facente funzioni Carmelo Versace, con il supporto del segretario generale, Umberto Nucara, nel corso dell’ultima riunione ha approvato una serie di provvedimenti tra cui:

lo schema di rendiconto di gestione per l’Esercizio finanziario 2025;

l’intervento Strada scorrimento veloce, completamento collegamento A2/San Roberto/Campo Calabro/ Piani Aspromonte, I^ lotto fase 2;

l’accordo con la Guardia di finanza, per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;

l’accordo con Conpait per la realizzazione del festival del gelato ‘Scirubbetta’.

La relazione sul rendiconto 2025

La seduta si è aperta con la relazione sul Rendiconto di gestione finanziaria 2025, introdotta in aula dal consigliere delegato, Giuseppe Marino.

“Il Rendiconto della gestione rappresenta uno dei momenti più significativi della vita amministrativa di un ente pubblico – ha evidenziato Marino – perché consente di verificare in maniera puntuale e trasparente i risultati dell’azione amministrativa e di valutare la coerenza tra gli obiettivi programmati e i risultati effettivamente conseguiti nel corso dell’esercizio finanziario. L’esercizio finanziario 2025 si è sviluppato in un contesto amministrativo complesso e dinamico, nel quale si è reso necessario procedere, nel corso dell’anno, ad una serie di variazioni al bilancio di previsione, tutte regolarmente sottoposte all’approvazione e alla ratifica degli organi competenti. Tali interventi – ha aggiunto – hanno consentito di adeguare tempestivamente la programmazione finanziaria alle esigenze operative dell’Ente e di assicurare la piena attuazione degli indirizzi programmatici dell’Amministrazione, nonché l’attivazione di importanti iniziative e interventi a favore del territorio metropolitano”.

Versace: “Buono stato finanziario del nostro Ente”

“Si certifica ancora una volta il buono stato finanziario del nostro Ente – ha evidenziato il sindaco facente funzioni, Carmelo Versace – e anche di un’Amministrazione che continua ad avanzare dal punto di vista operativo, considerando che è la prima volta che ad aprile si arriva all’approvazione del rendiconto. Siamo orgogliosi di questo atto che non è frutto del lavoro di un singolo, ma di una squadra che ha lavorato affinché si arrivasse velocemente a questo risultato, importante per tutta la nostra comunità metropolitana. Ci confermiamo come Ente in grado di essere presente costantemente sul territorio, non solo per le emergenze, per i servizi, ma anche – ha aggiunto Versace – per la programmazione di interventi strategici per la collettività, penso al settore viario o in quello dell’edilizia pubblica scolastica, sul marketing territoriale, la cultura e la promozione delle eccellenze”.

I dati contabili del rendiconto

Passando all’analisi dei principali dati contabili, si evidenzia che l’andamento complessivo della gestione finanziaria mette il luce un quadro di sostanziale equilibrio e di buona capacità amministrativa nella gestione delle risorse pubbliche.

Le entrate tributarie sono state accertate per un importo complessivo superiore ai 33 milioni di euro, registrando una percentuale di realizzazione pari al 102,29 per cento rispetto allo stanziamento definitivo. Questo risultato è stato determinato, in particolare, dal buon andamento dell’Imposta provinciale di trascrizione e dal significativo incremento registrato nel gettito del tributo per l’esercizio delle funzioni di tutela ambientale, il cosiddetto Tefa, che ha fatto registrare valori superiori alle previsioni iniziali. Le entrate derivanti da trasferimenti correnti ammontano invece a oltre 58 milioni di euro, con un grado di realizzazione pari al 97,78 per cento rispetto agli stanziamenti definitivi.

Questo dato conferma la stabilità dei flussi finanziari provenienti dalle amministrazioni pubbliche e testimonia l’importanza dei trasferimenti nel sistema di finanziamento degli enti di area vasta. Nel complesso, il grado di realizzazione delle entrate correnti si attesta al 97,22 per cento, un dato che evidenzia l’affidabilità delle previsioni di bilancio e la capacità dell’Ente di programmare e gestire in maniera efficace le proprie entrate.

Nel corso dell’esercizio è stato inoltre utilizzato avanzo di amministrazione per il finanziamento della spesa corrente per un importo pari a circa 1 milione e 963 mila euro, operazione effettuata nel pieno rispetto degli equilibri finanziari e finalizzata a sostenere alcune esigenze gestionali dell’Ente. Un elemento di particolare rilevanza riguarda la verifica degli equilibri di bilancio.

Anche per l’esercizio 2025 la Città metropolitana ha pienamente rispettato gli equilibri previsti dalla normativa vigente. I prospetti contabili evidenziano infatti un saldo positivo dell’equilibrio di competenza W1 pari a oltre 31 milioni di euro, un equilibrio di bilancio W2 pari a circa 1 milione e 918 mila euro e un equilibrio complessivo W3 pari a circa 2 milioni e 218 mila euro. Si tratta di risultati che confermano la solidità finanziaria dell’Ente e la correttezza delle scelte amministrative adottate nella gestione delle risorse pubbliche.

Anche la gestione della cassa evidenzia un andamento equilibrato e coerente con la programmazione finanziaria, consentendo all’Ente di far fronte regolarmente ai propri impegni e di garantire la continuità dei servizi e delle attività istituzionali.

Un ruolo significativo riveste inoltre la gestione dei residui attivi e passivi, rispetto alla quale l’Ente continua a svolgere un’attenta attività di monitoraggio e di riaccertamento, finalizzata a migliorare la qualità dei crediti iscritti in bilancio e a rafforzare i processi di riscossione delle entrate. Il rendiconto evidenzia inoltre la presenza di specifici accantonamenti destinati alla copertura di potenziali rischi finanziari, quali il fondo crediti di dubbia esigibilità, il fondo contenzioso e il fondo per le eventuali perdite delle società partecipate.

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Si tratta di strumenti previsti dalla normativa contabile che rispondono al principio di prudenza e che contribuiscono a garantire la stabilità degli equilibri di bilancio nel medio e lungo periodo. Nel complesso, i risultati del rendiconto 2025 delineano un quadro finanziario solido e coerente con gli obiettivi di equilibrio, sostenibilità e responsabilità amministrativa che devono guidare l’azione di un ente pubblico.

Questo risultato è il frutto di un lavoro costante e rigoroso di programmazione, di monitoraggio e di gestione delle risorse pubbliche, svolto con grande attenzione al rispetto delle regole contabili e alla tutela dell’equilibrio finanziario dell’Ente.

Avanzo, revisori e prossimi passaggi

Il risultato finale di amministrazione al 31 dicembre 2025 è pari a euro 141.370,760,61.

Dal documento è scaturito un avanzo di amministrazione disponibile, da utilizzare, con la dovuta prudenza e rigore amministrativo, pari ad Euro 894.135,81 (avanzo libero). Una parte di avanzo destinato, pari ad Euro 533.255,00, può essere utilizzata ad investimenti da programmare nell’anno 2026. Il collegio dei revisori, ha analizzato nel suo complesso il documento contabile, redatto dal settore finanziario, diretto dal dirigente Domenico Crupi con il supporto di Maria Vincenza Salzone e dal personale del settore finanziario ed ha espresso parere favorevole all’approvazione.

Successivamente l’atto passerà al vaglio della Conferenza metropolitana dei sindaci, per poi tornare in Aula, mercoledì 15 aprile, alle 14:00, per la seconda e definitiva approvazione del Consiglio metropolitano.