Il Consiglio Regionale accoglie i giovani studenti premiati al concorso “Natura, Arte, Musica”

di Federica Campolo – Ha avuto luogo, martedì 8 maggio, presso la Sala Calipari di Palazzo “T. Campanella”, la premiazione del concorso “Natura, Arte, Musica”, promosso dalla fondazione “Regina Consolatrice del Santo Rosario” e patrocinata dal Consiglio regionale della Calabria. L’iniziativa, giunta quest’anno alla sua nona edizione, ha coinvolto numerose scuole reggine in una competizione che ha avuto lo scopo di promuovere la centralità dei valori connessi all’espressività artistica all’interno del percorso formativo di ciascun giovane. «Si deve incoraggiare i ragazzi a coltivare ciò che veramente ci regala grandi emozioni- ha dichiarato la prof.ssa Teresa Cambareri, presidente del concorso-. Crediamo nell’arte a trecentosessanta gradi e siamo convinti che essa sia una componente essenziale nella vita di tutti noi». Coppe e medaglie sono state assegnate agli studenti che hanno partecipato al concorso con performance musicali e produzioni artistiche, qualificandosi ai seguenti posti:

I PREMIO: Duo Flauto- pianoforte Scuola secondaria di primo grado “D. Vitrioli” (Erica Gonzales, Gabriele Rando; Ex aequo Trio Flauti (Sara De Franco, Erica Gonzales, Valentina Siclari); Scuola Primaria Passo Caracciolo (Classe V A- V B), ex aequo (Chiara Panarello); esibizione pianoforte Spanò Bolani (Alfredo Caccamo I A); Coro Convitto “T. Campanella, I C; categoria solisti Scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” (Lorena Ordine); coro voci bianche Scuola Primaria”De Amicis”; orchestra flauti dolci I.C. Nosside- Pythagoras”, Saracinello; orchestra I.C. Nosside Pythagoras; Convitto “T. Campanella” ex aequo (Ginevra Albino, Angelica Cozzupoli); Scuola secondaria di primo grado V. da Feltre (Popovici Natalia).

II PREMIO: Duo Pianoforte-chitarra Scuola secondaria di primo grado “Spanò- Bolani” (Alfredo Caccamo, Ester Filocamo); Scuola primaria “De Amicis” (lavoro di gruppo III A); ex aequo Scuola primaria “O. Lazzarino” Passo Caracciolo Gallico (Cotroneo Corinne); pianoforte Scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” (Alessandra Fusaro); coro I.C.” G. Moscato” Gallina; Scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” (Rosato Davide);

III PREMIO: Duo pianoforte-chitarra Bolani (Carola Focà); scuola primaria Nosside (Chiara Muto, Erica Denise); I.C. O. Lazzarino Gallico (Daniele Mordà,); piccolo coro Vitrioli; ex aequo I.C. Vitrioli (Mattia Iero, Mario Misiano); IC. Asprea Moscato Gallina ( Emmanuel Iannello, Moscato Martina)

MEDAGLIE: Scuola primaria “O. Lazzarino” Passo Caracciolo Gallico (Martina Pellicanò, Domenico Lo Presti, Silvia Pizzimenti); Scuola secondaria di primo grado “D.Vitrioli” (Giorgia Cuzzola, Giada Iaria, Mattia Iero, Valeria Paviglianiti, Maddalena Giordano, Laura Triolo, Carlo Emanuele); Scuola secondaria di primo grado “Galileo Galilei” (Angela Malavenda, Adriana Suntuosa , Isabella Ambrogio); Scuola secondario di primo grado “Spanò Bolani” (Irene Porcino, Matteo Poletti); Scuola secondaria di primo grado “T. Campanella” (Martino Demetrio, Francesca Tripodi, Alessia Sciatto, Sergio Aloi, Carmelo Chirico, Martina Catalano e Denise Monorchio, Francesco D’Aguì); Scuola secondaria di primo grado “G. Moscato” (Giuseppe Megale, Ilenia Neri, Francesco Martino); Scuola secondaria di primo grado “Vittorino da Feltre” (Anna Artuso, Sara Caracciolo, Letizia Cama).

Educare al bello e sensibilizzare i giovani al rispetto per l’ambiente diviene oggi, nell’epoca della velocità digitale, una sfida necessaria da cogliere per genitori e docenti. Come più volte evidenziato dalle diverse personalità intevenute (dal presidente e dal vicepresidente della Fondazione, Fortunta Arena e Orsola Errante, ad Antonio Marziale, garante per l’infanzia e l’adolescenza della Regione, Anna Nucera, Assessore alla Pubblica Istruzione, dott.ssa Margherita Nucera, dirigente scolastico, dott. Giovanni Suraci, scrittore, Don Giovanni Imbalzano) tale concorso si configura come una vera e propria azione pedagogica volta alla promozione di quei valori che, attraverso l’arte e la musica, favoriscono la crescita integrale della persona e contribuiscono al processo di alfabetizzazione culturale necessario allo sviluppo dell’autonomia critica e del pensiero divergente.