Consiglio Regionale, approvato il bilancio consuntivo: ‘Conti in regola, risorse avanzate’

Seduta lampo, approvati tutti i punti all'ordine del giorno. Orsomarso: 'Boom turismo, Calabria sold out'

Meno di una partita di calcio. Dura un’ora il consiglio regionale odierno, di ‘gioco effettivo’ (considerate le presentazioni e le varie illustrazione) una manciata di minuti, sufficienti per approvare tutti i punti all’ordine del giorno.

La seduta si apre con le parole del consigliere Tavernise del M5S, che si rivolge al presidente del consiglio regionale Mancuso. ‘Complice l’assenza di Occhiuto, mi rivolgo a lei. Si faccia portavoce con il presidente della giunta dei disagi dei calabresi, siamo la regione più povera d’Europa’, le parole di Tavernise.

Quattro i provvedimenti trattati nel corso della seduta, la “Modifica delle disposizioni transitorie sui requisiti strutturali e organizzativi delle strutture socio-educative per la prima infanzia”, le “Modifiche al Regolamento interno del Consiglio regionale della Calabria” in relazione al servizio pubblico locale, l’approvazione del “rendiconto dell’esercizio finanziario 2021, della relazione sulla gestione 2021 e del Piano degli indicatori di bilancio e dei risultati attesi” e infine la modifica “alla legge regionale 31 dicembre 2015, n. 35 (Norme per i servizi di trasporto pubblico locale).

Le casse regionali sono in salute, lo afferma con soddisfazione la consigliera Pasqualina Straface di Forza Italia. “Abbiamo 865 milioni di euro a disposizione per il budget occupazionale, le tabelle evidenziano performance positive anche nella tempestività pagamenti, 3 fatture su 4 pagate in tempo”, le parole di Straface.

Amalia Bruni del Gruppo Misto, nell’annunciare l’astensione dell’opposizione, sottolinea. “Siamo stati rassicurati dai revisori che hanno dato parere positivo. Contenta che ci sono degli avanzi di bilancio, ma non capiamo se derivano da incapacità di spesa”. ‘Tecnica’ viene definita l’astensione del consigliere Lo Schiavo, in attesa di conoscere nel dettaglio le pieghe del bilancio. Consuntivo approvato, bilancio regionale che vede una somma di poco superiore ai 52 milioni di euro come avanzo di amministrazione,

Sulla proposta di legge presentata dal consigliere Giuseppe Neri di Fratelli d’Italia riguardante le norme per i servizi di trasporto pubblico locale, Tavernise interviene. ‘Su trasporto e turismo bisogna avviare lavoro di prospettiva. Non votiamo contrari per dare fiducia ma siamo convinti che bisogna programmare. La Calabria ha bisogno di azioni concrete e non proroghe’.

Sul tema interviene anche l’assessore Orsomarso. ‘Si tratta di una proroga tecnica. Siamo quasi preoccupati dalla domanda turistica, Calabria è sold out per i mesi estivi, bisogna farsi trovare preparati. Posso già anticipare che dal 10 luglio al 10 settembre ci saranno nuove navette per i 3 scali calabresi.

In chiusura di seduta, ancora Orsomarso comunica che in queste ore l’Anas consegnerà i servizi igienici lungo il tratto autostradale e che dal 15 di luglio i lavori saranno interrotti per consentire la normale circolazione.