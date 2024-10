Calabria, primo Consiglio Regionale: Tallini eletto presidente

Sarà Domenico Tallini il Presidente del Consiglio Regionale della Calabria, riunitosi questa mattina per la prima volta dopo il voto del 26 gennaio scorso che ha incoronato Jole Santelli quale neo presidente della Regione. Alla prima votazione Tallini ha totalizzato 18 voti (13 le schede bianche).

Ma poichè non si è raggiunta la maggioranza richiesta dallo Statuto si è proceduti alla seconda votazione che ha si è conclusa con 17 voti per Tallini, 12 schede bianche, 1 voto per Peppe Neri e 1 scheda nulla. Non avendo raggiunta la maggioranza dei 2/3 dell’Aula si è quindi proceduto alla terza votazione. In questo caso basterebbero 16 voti a Tallini per spuntarla. E infatti, dopo la terza votazione il risultato ha visto 20 voti per Mimmo Tallini, 1 per Peppe Neri, 4 per Sinibaldo Esposito, 6 schede bianche, 1 scheda nulla.

A proclamarlo Presidente è stato Pippo Callipo, per l’occasione e temporaneamente alla guida dell’Assemblea in qualità di consigliere anziano.