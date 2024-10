Consiglio Regionale, Occhiuto ‘stoppato’ sulla Multiutility. Approvati gli altri provvedimenti

Palazzo Campanella riapre al pubblico e alla stampa. Il primo consiglio regionale calabrese post emergenza pandemica è una prima boccata di normalità, l’impeccabile motore organizzativo (nessun intoppo o problematica nel giorno della riapertura) torna così pienamente funzionante.

In tutto 10 i punti all’ordine del giorno: il nuovo Por Calabria 2021-27, la programmazione dei fondi comunitari, che muoverà risorse per oltre 3,1 miliardi, uno dei punti più importanti da discutere.

Di notevole interesse anche il disegno di legge della Giunta regionale, relativo alla “Organizzazione dei servizi pubblici locali dell’ambiente”. Disegno di legge mai arrivato alla votazione in aula, complice la dura opposizione della minoranza, che ha trovato (malgrado il parere contrario di Occhiuto) il favore della maggioranza rispetto ad un rinvio della votazione. Evidente il malumore del presidente della Regione, tornato scuro in volto dopo la pausa concessa per la discussione tra i capigruppo. Secondo Occhiuto era una votazione da non rimandare per non rischiare di perdere ingenti risorse europee.

Tra gli altri punti all’ordine del giorno discussi in aula nella seduta odierna, la rimodulazione di varie misure del Pac 2014-2020, i bilanci di previsione di Aterp ed Ente parchi marini, una proposta di provvedimento in materia di riorganizzazione degli uffici giudiziari in Calabria indirizzata al Parlamento, una proposta di legge sulla possibilità per gli stabilimenti balneari di occupare una maggiore porzione di spiaggia libera in considerazione della necessità di venire incontro alle esigenze delle attività turistico-ricreative ancora penalizzate dagli effetti del Covid 19.

Tutti gli altri provvedimenti del giorno sono stati approvati. Per quanto riguarda le ‘Norme per l’esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo’ e la Proposta di legge al Parlamento recante sulla Nuova organizzazione dei Tribunali Ordinari e degli Uffici del Pubblico Ministero’, i provvedimenti sono stati approvati all’unanimità, i restanti approvati con l’adesione della maggioranza. Pochi giorni separano dal prossimo consiglio regionale, previsto il 19 di aprile. Sarà nuova battaglia sulla Multiutility tra maggioranza e opposizione?