Consiglio regionale, il presidente Cirillo incontra i giornalisti: ‘Informazione baluardo insostituibile’
A Palazzo Campanella incontro per il tradizionale scambio di auguri natalizi tra i giornalisti e il Presidente del Consiglio Regionale
18 Dicembre 2025 - 19:24 | Redazione
Il presidente del Consiglio regionale della Calabria, Salvatore Cirillo, ha incontrato oggi a Palazzo Campanella, i giornalisti accreditati delle testate giornalistiche nazionali e locali, per il tradizionale scambio di auguri natalizi.
Si tratta del primo incontro ufficiale del presidente dell`Aula con la stampa accreditata, un momento durante il quale Cirillo ha voluto confermare e sottolineare l`importanza del ruolo dell`informazione, strumento essenziale per la collettività calabrese.
Il presidente del Consiglio Regionale, nel rivolgere gli auguri ai giornalisti presenti e in generale all’intera classe giornalistica, ha assicurato la massima disponibilità rispetto alle esigenze dei professionisti impegnati a seguire i lavori dell’assemblea legislativa.
I giornalisti, nel ringraziare per l`attenzione il presidente Cirillo, hanno formulato i migliori auguri per il nuovo incarico istituzionale ricevuto e per le imminenti festività natalizie.