Consiglio Regionale, Neri via da Fratelli d’Italia? Il partito smentisce: ‘Lealtà e sintonia’

Consiglio regionale, oramai da settimane si rincorrono voci che vorrebbero il capogruppo Giuseppe Neri sempre più lontano da Fratelli d’Italia. Strade pronte a separarsi? Arriva la secca smentita da parte del coordinamento regionale del partito di Giorgia Meloni, che parla di lealtà e sintonia, facendo riferimenti ai tentativi di qualche ‘interessato suggeritore’.

“Le indiscrezioni di stampa secondo le quali il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Giuseppe Neri sarebbe interessato ad aderire ad un nuovo gruppo non hanno fondamento, e sono in netto contrasto con il lavoro dello stesso Neri, che assolve con impegno e lealtà al ruolo affidato ed è un riferimento per l’intero partito in riferimento al lavoro dell’assemblea legislativa.

Una sintonia attestata nell’ultima riunione di coordinamento regionale, in cui Neri ha svolto un’ampia disamina sull’attività del gruppo e sul rapporto con l’esecutivo regionale e i partiti della maggioranza, godendo della piena fiducia dei colleghi consiglieri e dell’intero partito per un ruolo che ha una forte connotazione politica.

Nonostante i tentativi di qualche interessato suggeritore, Fratelli d’Italia in Calabria è un partito coeso, in continua crescita, che non spreca energie in polemiche o in manovre di posizionamento, ma le spende per aumentare il radicamento sul territorio e dare risposte attraverso i suoi rappresentanti rispetto ai temi che riguardano i reali bisogni dei cittadini calabresi”, conclude la nota del coordinamento regionale di Fratelli d’Italia.