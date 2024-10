Consiglio Regionale, Occhiuto: “Non ho bacchetta magica ma riorganizzerò Sanità”. Nomine rinviate

Consiglio Regionale che si ‘incaglia’ come spesso accade sul tema della sanità. L’opposizione incalza soprattutto sull’Articolo 3 del quarto ordine del giorno (Misure di rafforzamento del servizio sanitario regionale) che prevede la possibilità per la Regione Calabria di avvalersi “di un massimo di cinque esperti o consulenti, nominati nel rispetto dei vincoli assunzionali previsti dalla normativa vigente e del limite di spesa complessivo di 500.000,00 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024”, possibilità che fanno indispettire la minoranza.

“Presidente Occhiuto è arrivato il momento di quagliare. Basta dirigenti, esperti e proclami, iniziamo ad assumere e basta. Il tempo delle aperture è finito, meno comunicati e più assunzioni. Iniziamo ad occuparci delle questione serie”, afferma pungente il consigliere Davide Tavernise del Movimento 5 Stelle.

Il presidente della giunta regionale chiarisce sul tema consulenti e più in generale fa un primo bilancio sulla sanità, che lo vede diretto interessato in quanto commissario.

“I 5 consulenti per 500 mila euro sono da pagare con bilancio della Regione, non sono contento nemmeno io della decisione del Governo. E’ una norma regionale che serve ad adeguarsi alla norma nazionale. se vogliamo fare dibattito sulla sanità sono disponibile. So bene cosa serve per risollevare la sanità, bisogna riorganizzarsi se no non sarà mai possibile.

Carenza di medici? C’è anche in Lombardia, il nostro sistema sanitario non è attrattivo. In Calabria banditi più concorsi negli ultimi 6 mesi che nei precedenti 6 anni, la pandemia ha allargato buco. Non sono spaventato, sono convinto che ce la faremo. Completeremo entro il 2023 l’ospedale di Sibari ed entro il 2024 l’ospedale di Vibo, a breve faremo riunione su ospedale di Palmi.

Le cose si stanno facendo -conclude Occhiuto- con la determinazione di un commissario che è anche presidente della regione. Ma non abbiamo la bacchetta magica”.