Consiglio regionale, si insedia la comm. Affari istituzionali. Ranuccio: ‘Subito le funzioni a Reggio’
Ranuccio ha ribadito la necessità di completare il trasferimento delle funzioni alla Città Metropolitana ed ha parlato anche di autonomia differenziata
23 Gennaio 2026 - 07:30 | Comunicato Stampa
«Nel corso della seduta di insediamento della Prima Commissione Affari Istituzionali ho ritenuto necessario richiamare con forza l’attenzione su due questioni centrali per il futuro della Calabria e del Mezzogiorno».
Così Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria.
«L’autonomia differenziata – ha sottolineato – rappresenta un rischio concreto per territori già segnati da profonde disuguaglianze, se non accompagnata da garanzie reali sui diritti e sui livelli essenziali delle prestazioni. Senza queste tutele, il divario tra Nord e Sud è destinato ad ampliarsi ulteriormente, penalizzando cittadini e comunità».
Città Metropolitana e funzioni da completare
Ranuccio ha inoltre ribadito la necessità di completare il trasferimento delle funzioni alla Città Metropolitana di Reggio Calabria.
«È inaccettabile – ha dichiarato – che un ente strategico per lo sviluppo del territorio resti incompiuto. Il mancato trasferimento delle funzioni produce ritardi, inefficienze e ricade direttamente sulla qualità dei servizi ai cittadini».
Il ruolo del Consiglio regionale
«Mi auguro che questa Commissione, così come le altre, possa operare con serietà ed efficacia. Da parte nostra non mancheranno proposte, richieste puntuali e iniziative concrete. Il Consiglio regionale deve tornare ad essere il luogo delle decisioni, costruite con senso di responsabilità e spirito di servizio, non una semplice sede di ratifica».