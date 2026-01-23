Consiglio regionale, si insedia la comm. Affari istituzionali. Ranuccio: ‘Subito le funzioni a Reggio’

«Nel corso della seduta di insediamento della Prima Commissione Affari Istituzionali ho ritenuto necessario richiamare con forza l’attenzione su due questioni centrali per il futuro della Calabria e del Mezzogiorno».

Così Giuseppe Ranuccio, Vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria.

«L’autonomia differenziata – ha sottolineato – rappresenta un rischio concreto per territori già segnati da profonde disuguaglianze, se non accompagnata da garanzie reali sui diritti e sui livelli essenziali delle prestazioni. Senza queste tutele, il divario tra Nord e Sud è destinato ad ampliarsi ulteriormente, penalizzando cittadini e comunità».