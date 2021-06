Tirocinanti della Calabria, Di Natale chiede la convocazione di un Consiglio regionale urgente

"Ho formalizzato richiesta al Presidente del Consiglio della Regione Calabria, On. Giovanni Arruzzolo, per la convocazione urgente di un consiglio regionale al fine di discutere della questione riguardante i lavoratori in mobilità in deroga, tirocinanti, e della mia proposta di provvedimento Amministrativo, N.106, per la loro stabilizzazione".