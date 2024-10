Consiglio di Stato: Reggina in aula, il Lecco ha concluso

Da qualche minuto la Reggina è entrata in aula per discutere il proprio ricorso, ultimo atto della giustizia ordinaria. C’è speranza, ma anche la paura che in caso di nuova sentenza negativa, la società amaranto scompaia dal calcio professionistico. I legali del club sono convinti di poter far valere le proprie ragioni, mentre intercettati ai nostri microfoni gli avvocati del Lecco hanno dichiarato: “C’è fiducia, domani la sentenza“. Immaginabile che per quello che riguarda la decisione i tempi siano uguali anche per la Reggina