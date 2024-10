Conson: “Grazie ai 14mila del Granillo. Ho un altro anno di contratto”

Dopo Roberto Cevoli, anche Diego Conson, capitano di una Reggina sconfitta sul campo del Catania ed eliminata dai playoff, ha parlato al termine del match in terra etnea: “Ci dispiace per Reggio ed il pubblico che, peraltro, non ha nemmeno potuto essere presente al Massimino, essendo stato bloccato al porto. Mi sento di dire 14mila volte ‘grazie’, comunque, a chi è venuto al Granillo per Reggina-Monopoli. Sosteniamoci a vicenda, anche per il futuro”.

Sulla gara: “La partita aveva un carico emotivo importante, nel primo tempo abbiamo retto bene. Nel secondo siamo crollati, purtroppo il risultato è stato pesante”.

Chiosa finale sul prossimo campionato, del club e personale: “Penso che il Presidente abbia le idee chiare, una buona stabilità economica e credo che i tifosi possano stare tranquilli per il futuro. Se ci sarà Conson? Ho un altro anno di contratto, vedremo…”