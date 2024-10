La Consulting for Innovation incontra gli imprenditori. Innovazione, progettualità, creatività, intelligenza artificiale

Oggi la figura dell’imprenditore, così come la conosciamo, non è più sufficiente. L’impegno e la passione non bastano a garantire il successo di un’impresa; è fondamentale dotarsi delle giuste conoscenze e degli strumenti più adeguati.

Per rispondere alle esigenze dell’imprenditore moderno, La Consulting for Innovation, con la collaborazione di Unindustria Calabria, ha organizzato un evento gratuito e a numero chiuso, che si terrà venerdì 11 ottobre, dalle ore 15 alle ore 19 e 30, presso l’E’ Hotel di Reggio Calabria.

Questa sarà un’opportunità unica per incontrare di persona professionisti di alto livello e discutere dei temi più attuali con cui gli imprenditori devono confrontarsi ogni giorno.

La Consulting for Innovation, di Paolo Catalano, con anni di esperienza nel settore dei servizi per le imprese, conosce a fondo le problematiche che gli imprenditori devono affrontare e ha sviluppato una profonda comprensione delle criticità che ostacolano il loro successo.

Grazie a questa conoscenza, ha deciso di concentrare l’attenzione sulle soluzioni più efficaci per promuovere lo sviluppo e la crescita delle aziende. L’obiettivo è fornire un supporto concreto e mirato, orientato a superare le sfide attuali e a favorire il progresso continuo delle imprese, contribuendo alla loro competitività e sostenibilità nel lungo periodo.

La creatività, per esempio, è diventata uno strumento indispensabile per sviluppare nuove idee e affrontare le sfide del mercato. In un contesto in cui l’innovazione è costantemente richiesta, è essenziale saper progettare in modo strategico per ridurre i rischi imprenditoriali. Oggi, un imprenditore non può permettersi il lusso di commettere errori; pertanto, verrà approfondito, con Alessandro Cacciato, formatore di fama nazionale, anche il tema della progettazione strategica e con Raffaele di Giacomo, consulente di management e Ceo di Sintesi Srl, la minimizzazione dei rischi aziendali.

Un altro tema cruciale che verrà affrontato è quello dell’Intelligenza Artificiale. È fondamentale iniziare a integrare questo strumento innovativo, sempre più presente nelle conversazioni odierne, che ha il potere di rivoluzionare il modo di fare impresa. Se ne discuterà con Carlo Morabito, uno dei massimi esperti del settore, professore presso l’Università Mediterranea di Reggio Calabria e presidente di International Neural Network Society. Gli imprenditori che parteciperanno, previa iscrizione, avranno l’opportunità di comprendere come utilizzare l’AI in modo sartoriale all’interno della propria azienda, grazie al supporto di un informatico specializzato, Yuri Beccaria.

Infine, si tratterà un argomento fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi: le agevolazioni. Catalano spiegherà come individuare e sfruttare le misure più adatte alla propria impresa e come accedere ai finanziamenti, anche a fondo perduto, per non perdere le importanti opportunità economiche del presente. Le agevolazioni consentono di trasformare concretamente un’idea in realtà e di favorire la crescita delle aziende con investimenti minimi, grazie al supporto dei finanziamenti. L’obiettivo è fare in modo che ogni imprenditore possa sfruttare al massimo questi strumenti per lo sviluppo concreto della propria attività.

L’incontro sarà un’opportunità per trasformare la mentalità di ognuno, passando da un approccio analogico a uno digitale. Questo cambiamento si realizzerà in modo semplice, grazie a un linguaggio accessibile e specifico per ogni imprenditore.