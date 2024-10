Il ‘Conte’ della C colpisce ancora: Mimmo Toscano va in serie B

Un gol di Pierozzi a tre minuti dalla conclusione, regala al Cesena la vittoria sul Pescara e soprattutto la conquista della serie B con quattro giornate d’anticipo. Un altro capolavoro firmato MimmoToscano che porta a casa la quarta promozione della carriera dalla C alla cadetteria, dopo quelle con Ternana, Novara e Reggina, oltre ad aver ottenuto un altro salto di categoria con il Cosenza, ma in C1.

Una garanzia assoluta il tecnico reggino che centra ancora una volta l’obiettivo, conducendo in questa stagione un campionato caratterizzato da una serie di record. Insieme a lui festeggiano altri due calciatori che il tecnico porta spesso con se e cioè Ciccio De Rose, per rendimento uno dei migliori in assoluto e Simone Corazza.

Mimmo Toscano adesso è deciso a voler dimostrare il proprio valore anche in serie B dove il suo percorso non è stato sempre fortunato, ma sa bene che gli squadroni che punteranno alla promozione la prossima stagione lo corteggeranno fortemente. In bocca al lupo Mimmo, l’Antonio Conte della serie C.