Continua l’attività di ripristino della naturalità del Parco Nazionale dell’Aspromonte

Continua l’attività di ripristino delle condizioni di naturalità all’interno del Parco Nazionale dell’Aspromonte grazie alla collaborazione tra l’Ente Parco e il Corpo forestale dello Stato e la fattiva disponibilità degli altri Enti.

Questa volta le aree bonificate sono state quelle in località Cazzola del comune di San Giorgio Morgeto e passo del Mercante (Cittanova).

Nelle località insistevano baracche (edificate in lamiere, tavolame ed eternit) abbandonate da anni e prima utilizzate dai Consorzi di Bonifica per opere di forestazione (ricovero operai e attrezzature). Una volta localizzate e censite dal Comando CFS di San Giorgio, sono state segnalate allo stesso Consorzio che ha provveduto tempestivamente allo smontaggio delle strutture obsolete e al conferimento in discarica dei materiali di costruzione e delle numerose suppellettili ormai assimilabili a veri rifiuti speciali e ingombranti.

Nelle prossime settimane i comandi dipendenti dal Coordinamento territoriale per l’ambiente del CFS, diretto dal dott. Gerardo Pontecorvo, proseguiranno, con la medesima metodologia operativa, l’attività di bonifica del territorio all’interno dell’area protetta.