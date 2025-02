Successo del convegno ‘Codice antimafia’ alla camera dei Deputati

Roma, 12 febbraio 2025 – Si è svolto con grande successo presso la Sala Matteotti di Palazzo Theodoli Bianchelli, alla Camera dei deputati, il convegno dal titolo “Codice Antimafia: Rapporto tra sequestri, confische e applicazioni ex art. 94-bis CAM. Modelli organizzativi e controllo giudiziario ex art. 34 e 34-bis CAM”.

L’evento, tenutosi dalle ore 15:00 alle 19:00, ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, magistratura e mondo accademico, con un’approfondita analisi sulle tematiche legate alla normativa antimafia, ai sequestri e alle confische di beni, nonché ai modelli organizzativi e di controllo giudiziario previsti dalla legislazione vigente.



SALUTI ISTITUZIONALI:

• On. Lorenzo Cesa, Presidente Delegazione Parlamentare Italiana NATO PA

INTRODUZIONE:

• On. Chiara Colosimo, Presidente Commissione Antimafia

• On. Stefania Marino, Commissione Bicamerale Agromafie

SALUTI:

• Dott. Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia

• Dott.ssa Alessandra Bruni, Presidente ENAV

• Dott. Giovanni Mottura, Presidente ATAC

MODERA:

• Avv. Angela Maenza

INTERVENTI:

• Sua Ecc. Dott. Lamberto Giannini, Prefetto di Roma

• Dott. Salvatore De Luca, Procuratore della Repubblica – DDA Caltanissetta

• Dott. Santi Roberto Condorelli, Procuratore Agg. – DDA Catania

• Dott.ssa Natina Pratticò, Pres. Sez. Misure di Prevenzione – Tribunale Reggio Calabria

• Dott. Guglielmo Muntoni, Pres. Osservatorio Beni confiscati ( ex Pres. Sezione Misure di Prevenzione Roma

• Prof. Giorgio Spangher, Ordinario di Procedura Penale – Università Sapienza di Roma

• Prof Stefano Scocca, Ordinario Diritto Amministrativo aall’Università degli studi di Teramo

• Prof. Mario Antinucci, Direttore Master II Livello Università La Sapienza di Roma

• Avv. Antonio Circosta, Amministratore Giudiziario

L’evento ha visto un’ampia partecipazione e ha stimolato un vivace dibattito tra esperti del settore, magistrati e accademici. Particolare attenzione è stata dedicata all’analisi del ruolo delle istituzioni e degli strumenti giuridici nella lotta alla criminalità organizzata, con un focus sui procedimenti di sequestro e confisca dei beni e sul controllo giudiziario delle imprese.

I relatori hanno evidenziato l’importanza di una sinergia tra enti pubblici e privati per garantire un’efficace applicazione della normativa antimafia, sottolineando la necessità di aggiornamenti legislativi e di un maggiore coordinamento tra le autorità competenti.

L’incontro ha suscitato grande interesse e si è concluso con l’impegno di proseguire il dibattito attraverso futuri appuntamenti e iniziative legislative.