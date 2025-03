‘La solitudine dei giovani nell’era digitale’: esperti e istituzioni a confronto a Reggio

La Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve di Prumo-Riparo-Cannavò e le Associazioni APE Reggina e Oratorio Sant’Agata, sotto la guida di Don Giovanni Gattuso e in collaborazione con l’Ufficio di Pastorale Giovanile della Diocesi di Reggio Calabria – Bova, diretto da Suor Giuliana Luongo, sono liete di invitare la cittadinanza, le istituzioni e le organizzazioni del Forum del Terzo Settore a partecipare al convegno “La solitudine dei giovani nell’era digitale tra connessione virtuale e isolamento reale“, che si terrà in data 8 aprile 2025 alle ore 18:00 presso l’Auditorium Santa Maria della Neve a Riparo, Reggio Calabria.

L’evento, patrocinato dal Comune di Reggio Calabria, dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria, si propone di affrontare uno dei temi più urgenti della nostra epoca: la solitudine giovanile nell’era digitale. Nonostante la continua connessione attraverso i social media e altre piattaforme virtuali, molti giovani si trovano ad affrontare un crescente isolamento sociale, con effetti significativi sul loro benessere psicologico e relazionale.

Il convegno avrà l’obiettivo di analizzare le cause di questo isolamento, esplorando le sfide e i rischi connessi all’uso eccessivo della tecnologia e dei social media, e di proporre soluzioni concrete per promuovere il benessere dei giovani in un contesto sempre più digitalizzato. Sarà anche un’opportunità di riflessione per genitori, educatori, istituzioni e la comunità in generale, su come supportare i giovani nel fronteggiare le difficoltà derivanti da questo fenomeno.

Tra i relatori dell’incontro, saranno presenti esperti di rilievo, tra cui:

Dott. Roberto Placido Di Palma, Procuratore della Repubblica Tribunale dei Minori di Reggio Calabria

Dott. Guido De Caro, Psicoterapeuta

Prof. Vincenzo Malacrinò, Docente di Biologia, Esperto di Comunicazione

Suor Giuliana Luongo, Direttrice dell’Istituto delle Figlie di Maria Ausiliatrice e dell’Ufficio Diocesano di Pastorale Giovanile

I lavori saranno moderati dal Prof. Domenico Morabito e vedranno la partecipazione di numerose autorità civili, religiose e militari, tra cui:

Mons. Fortunato Morrone, Arcivescovo di Reggio Calabria – Bova

Clara Vaccaro, Prefetto di Reggio Calabria

Paolo Brunetti, Vice Sindaco di Reggio Calabria

Maria Stefania Caracciolo, Assessore Regionale al Lavoro e all’Istruzione della Regione Calabria

Cesario Totaro, Generale Comandante Provinciale dei Carabinieri di Reggio Calabria

Emanuele Mattia, Garante Metropolitano dell’Infanzia e dell’Adolescenza

Giuseppe Zimbalatti, Rettore dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria

Anna Maria Cama, Dirigente Polo Tecnico Professionale Righi – Boccioni – Fermi

l servizio di accoglienza e di sala dell’evento sarà curato con grande professionalità dagli studenti dell’IPALB TUR “Giovanni Trecroci” di Villa San Giovanni, sotto la supervisione della Dirigente Scolastica Prof.ssa Enza Loiero.

La segreteria dell’evento sarà disponibile a partire dalle 17:30 per le iscrizioni. Su richiesta, sarà rilasciato un attestato di partecipazione, riconosciuto ai fini dei crediti formativi.

Adesioni

Si invita chiunque fosse interessato a partecipare a confermare la propria adesione entro il 5 aprile 2025, compilando il modulo di iscrizione online disponibile al seguente link.

Per ulteriori informazioni o richieste, è possibile contattare la segreteria organizzativa all’indirizzo email trecampaniliunsolocuore@gmail.com o telefonicamente al 3716977747.

Con l’auspicio di una partecipazione numerosa e attiva, il convegno si configura come una straordinaria occasione di confronto su tematiche cruciali per il futuro delle nuove generazioni, un evento che vuole essere un punto di partenza per promuovere la consapevolezza digitale e il benessere psicologico dei giovani.

Contatti

Parrocchia San Nicola di Bari e Santa Maria della Neve

Email: trecampaniliunsolocuore@gmail.com

Telefono: 3716977747

Modulo di iscrizione: https://forms.gle/rDfZHw4qAjmqz2uY6