Reggio: convocato il Consiglio Comunale per l’approvazione del bilancio di previsione

Il Consiglio Comunale di Reggio Calabria è stato ufficialmente convocato in sessione ordinaria per il 29 marzo 2025 alle ore 8:30, presso la Sala “Repaci” di Palazzo Alvaro. La decisione è stata presa in seguito all’indisponibilità della sala consiliare “Pietro Battaglia” di Palazzo San Giorgio, attualmente soggetta a lavori di ristrutturazione.

Sarà il secondo appuntamento mensile dell’assise comunale, a seguito di quello convocato per il 17 o 18 marzo.

Approvazione del bilancio finanziario 2025-2027 all’ordine del giorno

L’unico punto all’ordine del giorno della seduta sarà l’approvazione del bilancio di previsione finanziario 2025-2027, un documento chiave per la programmazione economica e amministrativa della città nei prossimi anni.

Nel caso in cui la prima convocazione non raggiunga il numero legale necessario per procedere, il Consiglio si riunirà in seconda convocazione il 31 marzo 2025 alle ore 8:30, sempre presso Palazzo Alvaro.

L’incontro rappresenta un momento cruciale per il futuro della città, in quanto il bilancio triennale definirà gli investimenti e le risorse destinate ai vari settori, dalla manutenzione urbana ai servizi sociali, passando per lo sviluppo economico e le opere pubbliche.