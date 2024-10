Reggio, torna a riunirsi il Consiglio Regionale: 7 punti all’ordine del giorno

Tanto attesa, in sede di Consiglio, l'informativa del Presidente Spirlì sulla programmazione dei fondi per il Recovery Plan

Torna a riunirsi il Consiglio Regionale della Calabria. Diversi i punti all’ordine del giorno dell’ente di palazzo Campanella, chiamato a discutere, in particolar modo della programmazione dei fondi per il Recovery Plan. La sedicesima seduta vede, inoltre, la presenza significativa del Presidente f.f. Nino Spirlì. La convocazione è prevista per oggi, lunedì 19 aprile alle ore 12:00.

Consiglio Regionale: i punti all’ordine del giorno

Di seguito i 7 punti all’ordine del giorno previsti per il Consiglio regionale del 19 aprile 2021: