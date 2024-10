Coppa Italia: ecco l’avversario della Reggina, in campo il prossimo 30 settembre

La Reggina scenderà in campo il prossimo 30 settembre per fare il suo ingresso in Coppa Italia. La squadra amaranto, dopo quattro giorni dall’esordio in campionato con la Salernitana, si confronterà con il Teramo, corsaro sul campo del Piacenza e vittorioso con il punteggio di 2-1, gol di Santoro e Pinzauti. Per il Piacenza aveva pareggiato Bruzzone.