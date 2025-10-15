Coppa Italia, Reggina-Nocerina: definito l’orario di inizio del match
Il confronto tra due squadre al momento grandi delusioni dei rispettivi gironi
15 Ottobre 2025 - 09:15 | Redazione
A ratifica accordi intercorsi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara REGGINA – NOCERINA, Coppa Italia Serie D 2025/2026, in programma mercoledì 22 ottobre 2025 alle ore 20,30, nel rispetto di quanto previsto alla lettera b) – punto 1 del Regolamento Impianti Sportivi Interregionale.