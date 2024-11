Coppa Italia: Reggina-Paganese non si giocherà al Granillo

– Al fine di garantire una corretta manutenzione del terreno di gioco, che consenta di preservarlo e garantire le condizioni ottimali per l’imminente inizio ufficiale del campionato di Lega Pro senza pregiudicare i lavori in corso, la Società Reggina 1914, in accordo con il Comune di Reggio Calabria, ha deciso di non utilizzare lo Stadio “Oreste Granillo” per la partita di Coppa Italia con la Paganese Calcio 1926.

La gara di Coppa Italia pertanto sarà disputata domenica 21 agosto alle ore 16:30 presso lo stadio Marcello Torre di Pagani.

In attesa dunque dell’inizio ufficiale del Campionato di Lega Pro, la Reggina 1914 e l’Amministrazione comunale di Reggio Calabria, si augurano che i tanti affezionati tifosi della compagine amaranto possano stare vicino alla squadra che si sta preparando per il prossimo difficile campionato professionistico.