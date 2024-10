Coppa Italia, Reggina-Vibonese: cambia l’oario di inizio del match

Domenica 1 settembre è in programma l’apertura ufficiale della stagione per la Reggina con il match di Coppa Italia contro la Vibonese. C’è per fortuna una modifica per quello che riguarda l’orario di inizio, così come comunicato dal club amaranto: “A ratifica di accordi tra le Società interessate, si comunica il posticipo dell’orario d’inizio della gara Reggina-Vibonese, Coppa Italia Serie D 2024/25, in programma domenica 1 settembre 2024 alle ore 17“.

Leggi anche