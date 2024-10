Coppa Italia, Salernitana-Reggina: dove vedere la partita

All'Arechi la prima uscita ufficiale della Reggina, in attesa del campionato

E’ sempre una sfida dal grande fascino quella tra Salernitana e Reggina. Due squadre del sud che hanno fatto la loro storia nel mondo del calcio, due tifoserie unite da un solidissimo gemellaggio che dura ormai da tantissimi anni. I granata sono tornati in serie A dopo una stagione sorprendente, gli amaranto hanno sfiorato i play off, a conclusione di un campionato che li ha visti protagonisti di una straordinaria rimonta.

Dove vedere la partita

L’incontro Salernitana – Reggina, valido per i trentaduesimi di Coppa Italia 2021/2022, verrà trasmesso in diretta ed in esclusiva su Canale 20, compreso lo streaming gratuito su Mediaset Infinity e sul sito www.mediasetplay.mediaset.it.