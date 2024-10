Coppa Primavela 2019, Nucera: “La Regione Calabria supporterà l’evento sportivo nazionale”

L’onorevole Giovanni Nucera, delegato allo sport della regione Calabria ai microfoni di CityNow Sport ha spiegato come le istituzioni siano vicine a questo evento che darà grande lustro all’intero panorama sportivo calabrese:

“Il lavoro della Regione Calabria degli ultimi due anni, comincia a dare i suoi frutti, dal 16 al 20 luglio saremo presenti a Crotone, altrettanto importante la presentazione di oggi. Tutto lo sport in Calabria sta facendo passi in avanti importanti, i risultati si vedono, sono molte le manifestazioni a cui daremo contributi. La prossima settimana la delibera di giunta presentata darà la possibilità di acquistare attrezzature, prima volta in Calabria ed inoltre daremo spazio alle eccellenze calabresi”.