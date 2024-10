A Corigliano la serata benefica dell’associazione culturale Fidelitas

L’associazione socio culturale di promozione sociale nonchè di volontariato denominata Fidelitas, con a guida il Presidente avvocato Giuseppe Vena, ha promosso, in Corigliano Calabro, una serata a tema di beneficenza per le famiglie bisognose del territorio.

Nei giorni antecedenti l’evento , si è celebrata l’Assemblea generale della Fidelitas a cui hanno preso parte i numerosi soci iscritti, ed in tale sede l’avvocato Giuseppe Vena ha rimarcato l’importanza di compiere azioni a favore del prossimo nostro svantaggiato – anche al fine di ottenere la ripresa sociale ed economica del territorio – ed ha ringraziato tutti gli associati che si prodigano, quotidianamente e gratuitamente, donando il loro prezioso tempo, per il bene sociale.

Fa male – ha detto l’avvocato Giuseppe Vena – che alle porte del 2018 vi siano famiglie del luogo che non riescono ad arrivare neppure a fine mese e non riescono a sostentare i propri figli.

I soci della Fidelitas hanno già pianificato le linee programmatiche per svolgere numerose attività benefiche a favore della popolazione, della natura, degli animali, degli anziani, dei bambini , degli ammalati etc., per l’anno 2018.