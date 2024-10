Coronavirus a Reggio, Cannizzaro: ‘Ok chiusura momentanea aeroporto, ma tuteliamo operatori’

“La chiusura dell’Aeroporto di Reggio Calabria, decisa ieri dal Ministro De Micheli del Partito Democratico, è una scelta che in questo momento di grande emergenza sanitaria ci sentiamo di condividere. Non avrebbe senso tenere aperto uno scalo che nessuno può utilizzare perchè tutti devono rimanere chiusi in casa. Bisogna in tutti i modi possibili e immaginabili tentare di arginare l’epidemia del nuovo Coronavirus ed evitare che arrivi in Calabria. E’ quindi giusto che rimanga il solo Aeroporto di Lamezia Terme come scalo di servizio per le emergenze e per i movimenti straordinari di chi è costretto a recarsi fuori dalla Calabria soltanto per motivi più che necessari. Io stesso due giorni fa sono andato a Roma per contribuire in Parlamento al raggiungimento del numero legale necessario per approvare un provvedimento fondamentale rispetto a questa crisi senza precedenti, e ho volato praticamente da solo”. Lo afferma, in una nota, il deputato di Forza Italia Francesco Cannizzaro.