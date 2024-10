Coronavirus, Cancelleri: ‘Servirà app per prenotare posto sul bus’

“Adesso dobbiamo iniziare a ripensare la mobilità. Servono più mezzi e dobbiamo aiutare i Comuni a comprare più mezzi pubblici. Dobbiamo incentivare la mobilità alternativa con l’avvento della bella stagione, indicando bonus per l’acquisto di biciclette elettriche, monopattini. Sul decreto liquidità si stanno prevedendo interventi di questa natura”.

Lo ha dichiarato il viceministro delle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri durante la trasmissione Res Publica in onda su Radio Cusano Tv Italia. “Sarà un modo diverso di muoversi a quale bisognerà abituarsi, non sarà semplicissimo, lo comprendo. Dovremmo tutti fare uno sforzo – prosegue Cancelleri -. Servirà la tecnologia, quindi delle applicazioni sul telefonino per poter comprare biglietti, vedere quale posto scegliere anche sull’autobus e sulla metro. Poi, imparare a rispettare quelli che sono gli spazi di distanziamento sociale, perchè è errata la convinzione che o si utilizza la mascherina o si mantiene il distanziamento sociale, le due cose non sono alternative”.