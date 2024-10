Covid nel reggino, gli aggiornamenti dal Comune di Palmi: 8 casi positivi

“Abbiamo appena ricevuto nuovi aggiornamenti in merito ai casi di CoVid – 19 registrati in città”.

Questo l’annuncio pubblicato pochi minuti fa sulla pagina Facebook del Comune di Palmi.

“Tra i tamponi effettuati nelle ultime ore, 4 hanno dato esito positivo. Si tratta tuttavia di componenti dei medesimi nuclei familiari nei quali erano già presenti dei casi accertati, e quindi membri di famiglie già in regime di isolamento domiciliare. Molti altri tamponi, invece, effettuati nella catena dei contatti ricostruita dalle autorità, hanno dato, per fortuna, esito negativo. Ciò costituisce un piccolo segnale positivo. Al momento risultano dunque in totale 8 casi attivi accertati, appartenenti comunque alle medesime famiglie”.

I primi casi accertati erano stati quelli di due congiunti di rientro da un viaggio. Subito l’amministrazione aveva provveduto a ricostruire i contatti e a porre in isolamento obbligatorio 6 nuclei familiari.

“Rinnoviamo l’invito a non creare allarmismi, a comportarsi in maniera responsabile utilizzando i dispositivi di protezione personale e a ritenere attendibili le notizie provenienti dalle sole fonti ufficiali, come questa pagina, quella del sindaco Giuseppe Ranuccio e quelle diffuse per mezzo del l’app LibraRisk”.

Nella giornata di ieri, anche il Comune di Gioia Tauro ha effettuato 3 tamponi su dei casi sospetti entrati in contatto con i contagiati di Palmi. Tutti sono risultati negativi, adesso si è in attesa dell’esito di un quarto tampone di un’altra persona che potrebbe aver contratto il virus. Entrambe le amministrazioni, comunque, invitando i cittadini a non cedere all’allarmismo ed a continuare ad attenersi alle misure di prevenzione imposte dai DPCM.