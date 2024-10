Coronavirus – Coni, Malagò: ‘Campionati che si giocano ed altri no. Non è possibile’

Giorni decisivi per capire se si ferma tutto o si continua a porte chiuse

Coronavirus, non si parla d’altro e quando di mezzo c’è il calcio ci sono spesso le polemiche. Giovanni Malagò, Presidente Nazionale del Coni, ne ha parlato durante la trasmissione ‘Che Tempo Che Fa‘ sulla Rai: “Chiamerò i presidenti di Federazione degli sport di squadra e faremo un ragionamento univoco, non si possono vedere campionati che vanno avanti e campionati che si fermano. La Lega Serie A non è la prima mandataria, ma è su delega della Federazione. La Figc o conferma di andare avanti e se ne assumono la responsabilità, oppure devono commissariare la Lega di A”.