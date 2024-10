Coronavirus, cresce il numero dei contagiati. Resta tra i ‘positivi’ il caso calabrese

Continua a crescere il numero degli italiani contagiati dal virus Covid-19. La conferma si è avuta nel corso della conferenza stampa di aggiornamento svoltasi questo pomeriggio nella sede del Dipartimento della Protezione Civile, dove proseguono i lavori del Comitato Operativo al fine di assicurare il coordinamento degli interventi delle componenti e delle strutture operative del Servizio Nazionale della protezione civile.

E sono quasi 200 i nuovi casi registrati nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale: al momento la Protezione civile ha contato 1049 persone (ieri erano 888) che risultano positive al virus. Tra queste continua ad esserci il paziente calabrese, il cui tampone eseguito in Calabria è stato inviato ieri allo Spallanzani. Benché non espressamente citato, il caso sospetto di Cetraro viene quindi confermato tra i “positivi” totali.

Dunque, ad oggi, nel nostro paese, sono 1128 le persone che hanno contratto il virus.

Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 615, 217 in Emilia-Romagna, 191 in Veneto, 42 in Liguria, 13 in Campania, 11 in Piemonte, 11 in Toscana, 11 nelle Marche, 6 nel Lazio, 4 in Sicilia, 3 in Puglia, 2 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 401, 105 sono in terapia intensiva, mentre 543 si trovano in isolamento domiciliare. 50 persone sono guarite. I deceduti sono 29, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.