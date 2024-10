Coronavirus, dati contrastanti. Falcomatà: ‘Chiediamo chiarezza alla Protezione Civile’

Nuovo appuntamento in diretta con il sindaco Giuseppe Falcomatà. Oggi, 6 aprile, il primo cittadino di Reggio Calabria torna ad interagire con il pubblico ed aggiornarlo sull’attuale situazione Coronavirus.

Molti mi hanno scritto chiedendomi informazioni rispetto ai dati discordanti rispetto i dati diffusi dal GOM, dell’ASP e della Protezione Civile: i 15 casi di questi ultimi sono stati smentiti dalle due aziende. Io stamattina per sincerarmi della situazione ho sentito i direttori di ASP e GOM e mi hanno assicurato il dato di zero nuovi contagiati. Questa è una notizia positiva e confermata. Ma a questo punto chiedo chiarezza alla Protezione Civile, non si può gettare nel panico una città per qualche ora annunciando un presunto picco di contagi. La giornata di ieri con dati contrastanti rischia di minare sulla credibilità delle istituzioni. Non ci basta sapere il numero dei nuovi contagiati qualora ce ne fossero, noi abbiamo bisogno di capire in quali comuni risiedono i nuovi contagi. Sarebbe utile capire il sesso di chi viene sottoposto a tamponi e anche l’età.